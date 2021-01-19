Румынским футболистом из ФК «Стяуа» заинтересовался «Зенит»

Gazeta Sportutilor сообщает, что петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался румынским полузащитником команды «Стяуа».

Сообщается, что помимо сине-бело-голубых интерес к футболисту проявляют и другие клубы, такие как: турецкий «Фенербахче», испанская «Севилья», английский «Шеффилд Юнайтед», голландский «Фейеноорд», а также клубы из Италии — «Рома», «Аталанта» и «Парма».

В этом сезоне Ман забил 13 голов за 15 матчей и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Румынии.

Ранее было известно, что 22-летним хавбеком интересовался «Краснодар», который предложил за румынца 10 млн евро. Однако «Стяуа» запросила 15 млн.