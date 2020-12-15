На матч "Зенита" со "Спартаком" не пустят зрителей

Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет при пустых трибунах. Игра пройдет завтра вечером на "Газпром-Арене".
Причиной такого решения стала сложная эпидемиологическая ситуация, рассказали на сайте "Зенита".
Пустят посмотреть матч только владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.
"ПД" отмечает, что «Зенит» не оставляет попыток получить разрешение на допуск болельщиков на трибуны.
Отметим, что «Зенит» (38 очков) занимает первое место в турнирной таблице, московский «Спартак» — второе (35 очков).