"Зенитовца" Бризара сняли с самолета

Французский волейболист Антуан Бризар, выступающий за «Зенит», не смог попасть на самолет в Россию.

Игрок пока находится в Анталье, где его сняли с рейса. Бризар должен был вернуться в расположение клуба 13 августа.

По последним данным, его вылет согласовали. Однако изначально его не пустили на рейс, предположительно, из-за коронавирусных ограничений.