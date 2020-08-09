Экс-врача "Зенита" обвинили в участии в допинговой программе

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков сообщил, что в допинговых делах был замешан экс-врач "Зенита" Сергей Пухов.

По словам Родченкова, Пухов "был любимым доктором известного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина", передает передает Daily Mail. Чегин пожизненно дисквалифицирован Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Два десятка его учеников также не могут заниматься спортом из-за уличении в употреблении допинга.

Родченков назвал Пухова частью российской государственной допинговой программы, рассказал о его связи "куратором допинг-программы российской легкой атлетики" Валерием Куличенко.

В статье сообщается, что журналистам не удалось взять комментарий в пресс-службе «Зенита», хотя на связь в клубе вышли.

Отметим, что врач проработал в "Зените" более 10 лет.