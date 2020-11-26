РФС признал назначение пенальти в ворота «Зенита» неверным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала неверным решение рефери Сергея Карасева в игре 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Зенит» (2:2).

11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте был назначен по ошибке, пишет "Нева Спорт".

В приведший к такому решению момент игры, как выяснилось, контакт футболистов начал не игрок "Зенита", а ахматовец Ильин. Он выпригывал вертикальнно вверх, двигаясь всем телом вслед за мячом, пытаясь ударить его головой. Нападающий сине-бело-голубых всего лишь продолжил свое движение.

Комиссия решила, что вины защитника в инциденте нет, так что игра должна была быть попросту продолжена.

Неверное решение арбитра привело к тому, что "Ахмат" избежал поражения.