Олимпийские чемпионы Столбова и Климов заявили о распаде пары

Пара олимпийских чемпионов по фигурному катанию из Петербурга Федор Климов и Ксения Столбова заявили о распаде дуэта, сообщает РИА «Новости». По словам Климова, они собирались завершить карьеру еще в конце прошлого сезона, однако потом засомневались.

«Пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению. Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное», – цитирует агентство «Р-спорт» Климова.

Пока неизвестно, будет ли спортсмен продолжать карьеру с другой партнершей. Столбова, недавно залечившая травму, заявила, что не собирается уходить из фигурного катания.

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Столбова и Климов выступали вместе с 2009 года. На Олимпийских играх в Сочи они стали чемпионами в командных соревнованиях, завоевали серебряные медали в парном катании. Дуэт хотел поехать и на Игры-2018 в Пхенчхане, однако Столбова не получила приглашение от Международного олимпийского комитета без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона 2018/19. Изменения связны с новой системой оценок. Теперь фигуристы за выступления будут получать от -5 до +5 баллов, а не от -3 до +3, как было раньше. В новом сезоне, по словам экспертов, ожидается большое количество новых рекордов.