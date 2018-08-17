В фигурном катании обнулили мировые рекорды, в том числе российских спортсменов

Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона 2018/19. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Изменения связны с новой системой оценок. Теперь фигуристы за выступления будут получать от -5 до +5 баллов, а не от -3 до +3, как было раньше. В новом сезоне, по словам экспертов, ожидается большое количество новых рекордов.

В связи с нововведением все предыдущие достижения считаются «историческими». В частности, новое правило обнулило результат Алины Загитовой, олимпийской чемпионки 2018 года, получившей в короткой программе 82,92 балла.

В архив также ушли рекорды Евгении Медведевой (160,64 балла в произвольной программе и 241,31 – по сумме оценок в короткой и произвольной программах) и пары Татьяна Волосожар/Максим Траньков (84,17 балла в короткой программе).