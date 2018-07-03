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Сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Швейцарию

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© Фото: Пресс-служба ФИФА

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Скандинавы победили со счетом 1:0, единственный мяч на счету Эмиля Форсберга.

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил лидер скандинавов Форсберг. Полузащитник решился на удар из-за пределов штрафной площади. Сфера, отрикошетив от ноги защитника швейцарцев Аканджи, влетела в ворота.

В дальнейшем шведы контролировали ход встречи, не давая сопернику создавать моменты у собственных ворот. В добавленное время желто-синие огранизовали разящую контратаку, которую Ланг смог прервать только ценой красной карточки.

Изначально судья хотел назначить пенальти, однако после видеопросмотра стало ясно, что швейцарец сфолил у ленточки штрафной. Опасный штрафной в исполнении Тойвонена отразил Зоммер, после чего арбитр дал финальный свисток. В 1/4 финала Швеция сыграет против победителя пары Англия - Колумбия.

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Перед матчем со Швейцарией скандинавы устроили красочный перфоманс у «Зенит-арены». Головы шведов украшали шлемы викингов, а лица были разукрашены в цвета национального флага. Болельщики желто-синих пели песни, устраивали пляски и обнимали прохожих.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Начало встречи в 21:00.

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