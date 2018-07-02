Сборная Бразилии прошла в 1/4 финала ЧМ-2018 после победы над Мексикой

В Самаре завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Мексики. Победителями встречи 1/8 финала турнира стали бразильские футболисты.

Автором первого гола в матче стал нападающий Неймар. Он поразил ворота мексиканцев на 51-й минуте. Второй мяч на 88-й минуте забил Роберто Фирмино.

Бразилия в 1/4 финала встретится с победителем пары Бельгия – Япония. Игра пройдет в Ростове-на-Дону 2 июля в 21:00.

Накануне сборная России одержала победу над сборной Испании. Российским игрокам удалось обыграть испанцев по серии пенальти. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону тренера команды Станислава Черчесова.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

Сборная России сыграет в четвертьфинале со сборной Хорватии 7 июля в Сочи. Начало матча в 21:00.

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