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Болельщики сборной Швеции устроили яркий перфоманс у «Зенит-арены»

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© Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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    Лица скандинавов были раскрашены в цвета национального флага, головы украшали шлемы викингов.

    Около пяти тысяч шведских болельщиков прошли колонной к «Зенит-арене» перед матчем 1/8 финала Чемпионата мира по футболу против Швейцарии. Лица скандинавов были раскрашены в цвета национального флага, головы украшали шлемы викингов.

    По пути к стадиону шведы играли на музыкальных инструментах, пели песни и обнимались с прохожими. По предварительным данным, всего на Чемпионат мира по футболу приехали около 11 тыс. скандинавских болельщиков.

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    ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Начало встречи в 21:00.

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