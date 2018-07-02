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Сборная Бельгии вырвала победу у сборной Японии в Ростове

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© Фото: Официальный сайт FIFA

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Матч закончился со счетом 3:2.

Сборные Бельгии и Японии закончили матч Чемпионата мира по футболу в Ростове. Победу во встрече одержали бельгийские футболисты.

В первом тайме командам не удалось попасть по воротам. На 48-й минуте счет открыл японский полузащитник Гэнки Харагути. Спустя четыре минуты еще один гол забил полузащитник Такаси Инуи.

На 69-й минуте бельгийцам удалось забить мяч при помощи атаки Яна Вертонгена. Затем счет на 74-й минуте сравнял Маруан Феллайни.

В дополнительное время футболистам из Бельгии удалось вырвать победу у японцев. Решающий гол на 94-й минуте забил Насер Шадли.

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Бельгии встретится с Бразилией. Матч пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля в 21:00.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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