Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу Бразилии над Коста-Рикой

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Бразилии над Коста-Рикой на предстоящем матче Чемпионата мира по футболу. Выбор дался мурлыке тяжело, он не стал подходить к мискам команд, наполненых сухим кормом. Только когда еду поменяли на «влажный корм», Ахилл уверенно выбрал Бразилию.

Ранее у мурлыки, верно предсказавшего победу России над Египтом, появилось собственное реалити-шоу на YouTube. В новом проекте без комментариев и специальной подготовки будет показана жизнь Ахилла вне камер, при камерах, во время ответственных дел, в минуты отдыха и беззаботного времяпрепровождения

Глухой кот получил известность, делая предскания еще на Кубке конфедераций-2017. Он угадал победу России над Новой Зеландией, победу Португалии над Новой Зеландией и викторию Германии в финале против Чили. Житель Эрмитажа ошибся лишь однажды, предсказав победу Австралии над Камеруном. В итоге случилась боевая ничья.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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