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УЕФА наказал «Зенит» пустыми трибунами за расизм болельщиков

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© Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

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Клуб с берегов Невы должен будет выплатить 70 тыс. евро штрафа.

Петербургский «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч на стадионе «Зенит-арена» без зрителей и вылатит 70 тыс. евро штрафа из-за проявлений расизма во время матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Такое решение принял УЕФА.

«ФК «Зенит» всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению. «Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще», – подчеркнули в пресс-службе команды.

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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сине-бело-голубых в марте текущего года. Во время игры с немецкой командой болельщики бросали предметы на поле, блокировали лестничные проходы и пели песню Убили негра» из репертуара группы «Запрещенные барабанщики».

Ранее стало известно, что новым наставником клуба с берегов Невы стал Сергей Семак. Российский специалист сменил на тренерском мостике итальянца Роберто Манчини, возглавившего сборную Италии. Контракт с Семаком заключен по схеме 2+1.

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