В ролике FIFA к ЧМ-2018 с кремлевских башен исчезли звезды

FIFA опубликовала официальную телевизионную заставку Чемпионата мира по футболу, где на башнях московского Кремля расположились не звезды, а православные кресты. На ошибку обратили внимание русскоязычные пользователи Youtube.

«Мы рады обратной связи, которую получаем, особенно от российских болельщиков. С их помощью мы определили, что в упомянутом элементе была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время», – цитирует пресс-службу FIFA «Говорит Москва».

В ролике показаны достопримечательности российских городов, принимающих ЧМ-2018. В частности, Дворцовый мост и Ростральные колонны, памятник «Родина-мать зовет!», храм Василия Блаженного и Большой театр.

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ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

Видео: Youtube / FIFATV