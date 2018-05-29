Сергея Семака назначили на пост главного тренера «Зенита»

Руководство футбольного клуба «Зенит» объявило, что новым главным тренером команды стал Сергей Семак. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Семак подписал контракт с сине-бело-голубыми на два года с возможностью продления еще на год. Подробности условий работы пока не раскрываются.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин поздравил Семака с возвращением в «Зенит». Об этом он написал на своей странице в Instagram еще до появления официальной информации.

Семак на посту главного тренера «Зенита» заменит Роберто Манчини, который покинул команду 13 мая после матча со «СКА-Хабаровском». Итальянский специалист проработал в Северной столице один сезон, по его словам, уйти из клуба ему пришлось в основном по семейным обстоятельствам.

Для фанатов «Зенита» Семак не будет чужим человеком. Он выступал за сине-бело-голубых с 2013 года, а затем на протяжении нескольких лет работал в тренерском штабе клуба. На протяжении последних двух лет Семак руководил ФК «Уфа».