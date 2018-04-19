СМИ: Манчини может покинуть «Зенит» до 20 мая

Наставник «Зенита» Роберто Манчини может покинуть сине-бело-голубых в конце мая ради работы со сборной Италии, сообщает Sport Mediaset. Федерация футбола Италии обещает назвать имя нового главного тренера до 20 мая.

Уже 28 мая «скуадре адзурре» предстоит сыграть с Саудовской Аравией под руководством нового наставника. Ранее, 8 апреля, Манчини летал в Рим и, по данным итальянских СМИ, обсуждал подписание контракта с национальной командой.

На данный момент «Зенит» делит с ЦСКА третье место в чемпионате России. У обоих клубов по 48 баллов, у идущего вторым «Спартака» – 50 очков. Что касается сборной Италии, то она не приедет на Чемпионат мира в России, так как уступила Швеции в стыковых матчах.

Читайте также:

«Тосно» победил «Спартак» и впервые попал в финал Кубка России



Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.