ФК «Тосно» победил «Спартак» и впервые попал в финал Кубка России

Футбольный клуб «Тосно» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России. Команда в полуфинале обыграла московский «Спартак» по серии послематчевых пенальти.

Основное время игры завершилось за счетом 1:1. В дополнительные периоды клубы не отличились голами, поэтому команду, которая попадет в финал, определяли с помощью одиннадцатиметровых.

В серии пенальти «Тосно» удалось отразить на один мяч больше — она завершилась со счетом 5:4.

В финале Кубка России клуб встретится с «Авангардом» из Курска, который выступает в Футбольной национальной лиге, второго по рангу турнира страны. Матч за главный приз пройдет в Волгограде 9 мая.

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