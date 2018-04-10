СМИ: Главный тренер СКА Олег Знарок покинул свой пост

Хоккейный клуб СКА разорвал контракт с главным тренером команды Олегом Знарком, сообщает «Советский спорт». Новым наставником «армейцев» станет бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.

По предварительным данным, причиной отставки Знарка стали неудовлетворительные результаты команды. В текущем сезоне «армейцы» не смогли пробиться в финал Кубка Гагарина, уступив ЦСКА в серии со счетом 4:2.

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Знарок возглавлял клуб с берегов Невы с 2016 года. Под его руководством команда завоевала Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. Воробьев тренировал «Металлург» с 2015 по 2017 год. Он вместе с командой становился обладателем главного трофея КХЛ в сезоне 2015/2016.

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