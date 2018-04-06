Волейбольный «Зенит» из Петербурга попал в финал чемпионата России

Волейбольный клуб «Зенит» из Петербурга впервые вышел в финал чемпионата России. Команда обыграла в полуфинале московское «Динамо» со счетом 3:2.

«Зениту» удалось дойти до последней стадии чемпионата по итогам двух встреч. Предыдущая игра против «Динамо» также завершилась со счетом 3:2.

В финале петербуржцы встретятся с «Зенитом» из Казани, который обыграл кемеровский «Кузбасс». Матчи в серии до трех побед состоятся 21, 22 и 27 апреля. В случае необходимости дополнительные игры проведут 28 апреля и 5 мая.

Волейбольный клуб «Зенит» существует с лета 2017 года. Игроками руководит тренер Александр Климкин.

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