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СКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина после поражения от ЦСКА

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© Фото: Константин Чеглаков / Санкт-Петербург.ру
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    Игроки с берегов Невы пропустили решающую шайбу на десятой минуте первого дополнительного периода.

    Петербургский СКА в шестом матче розыгрыша Кубка Гагарина уступил московскому ЦСКА в овертайме со счетом 2:3.
     
    К этому матчу команды подошли со счетом в серии 3:2 в пользу москвичей. Шестая встреча с ЦСКА стала настоящей проверкой характера для команды из Санкт-Петербурга, игрокам необходимо было сравнять счет в серии. На кону был выход в финал престижнейшего хоккейного турнира Восточной Европы.

    С первых мгновений матча было видно, что петербуржцы получили установку от своего тренера завладеть инициативой и забросить быструю шайбу. Активные действия игроков СКА принесли плоды, и уже на второй минуте Никита Гусев открыл счет в матче. Не очень удачно сыграл вратарь москвичей Илья Сорокин, и шайба после несильного броска нападающего проскочила в ворота. А на пятой минуте Илья Ковальчук показал индивидуальное мастерство и мощным броском удвоил преимущество своей команды. После этого тренерский штаб москвичей принял решение о замене вратаря. Илья Сорокин уступил место в воротах Ларсу Юханессону.

    Во втором периоде игра немного выровнялась. Шансы забросить очередную шайбу были у обеих команд. Москвичи и петербуржцы создали по десять опасных моментов. И на шестнадцатой минуте шайбу забросил игрок ЦСКА Никита Нестеров. Счет стал 2:1, который не изменился до конца периода.

    В первой половине третьей двадцатиминутки команды показали осторожную игру. И те, и другие, понимая важность встречи, не создавали свободных зон у своих ворот. На четырнадцатой минуте петербуржцы имели хороший шанс реализовать численное преимущество, но после броска Ильи Ковальчука защитник московского ЦСКА остановил шайбу на самой линии ворот. А за три минуты до сирены Михаил Григоренко, которого оставили одного перед воротами защитники СКА, точным броском сравнял счет в матче. Игра перешла в овертайм.

    На десятой минуте первого дополнительного периода Григоренко забросил победную шайбу и вывел москвичей в финал Кубка Гагарина, где они сыграют с казанским Ак Барсом.
     
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