Глава СБР: Биатлонисты выступят 13 декабря на Кубке мира, несмотря на подозрения в употреблении допинга

Вечером 12 декабря австрийская полиция пришла в отель сборной России в Хохфильцене, где с 13 по 16 декабря проходит второй этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о ситуации, пишет «Фонтанка»: «Пока идет расследование. Вчера действительно в отель сборной России приехала полиция. После общения с полицейскими спортсменам дали отдохнуть. Сейчас в отель едут адвокаты и представители российского консульства. Помешает ли спортсменам выступить сегодня? На данный момент все готовы участвовать в стартах Кубка мира».

Поводом визита полиции в расположение российских спортсменов стало обвинение в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. В нарушениях обвинили тренера Александра Касперовича, врачей и массажистов, биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирину Старых и Алексея Волкова.

Шипиулин и Волков завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 км, а Волков получил бронзовую медаль в смешанной эстафете.

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«Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции! Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции!» – написал Губерниев.

В австрийской полиции пока не подтвердили предъявления обвинения российским биатлонистам. Источник ТАСС, знакомый с ходом дела и находящийся в Хохфильцене, подтвердил информацию о визите полиции в расположение сборной. Он сообщает, что спортсменов не задерживали и допрашивать их будут позже.

В российском посольстве заявили, что не получали запросов по ситуации.