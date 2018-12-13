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РФС признал Дзюбу лучшим футболистом 2018 года

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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Нападающий «Зенита» обошел в голосовании Акинфеева и Фернандеса.

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим футболистом года. Об этом сообщается на сайте организации.

Дзюба стал лидером у всех групп голосующих – тренеров, менеджеров, болельщиков и журналистов. В РФС отметили, что в 2017 году футболист не набрал в голосовании ни одного балла.

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Нападающий стал одним из главных игроков сборной России на Чемпионате мира, который проходил летом 2018 года. Он забил три гола, в том числе сборной Испании в 1/8 финала турнира. Осенью Дзюбу назначили капитаном национальной команды.

Второе место по итогам голосования занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Третьим стал защитник ЦСКА Марио Фернандес.

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