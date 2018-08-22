«Скрепа российского футбола»: Дзюбе – 30!

Артем Дзюба прошел в футбольном мире очень сложный путь – от человека, ненавидимого фанатами «Спартака», до главной звезды российского футбола. На протяжении всей карьеры он падал и снова поднимался, доказывая, что достоин играть в лучших отечественных клубах и сборной России.

Что и говорить, а на протяжении карьеры Дзюба сделал немало экспрессивных высказываний. Мы приведем пять лучших из них, а про обидное для Унаи Эмери (ныне главный тренер лондонского «Арсенала», – прим. ред.) «тренеришка» вспоминать попросту не будем.

О скандале с кражей 23 тыс. рублей у полузащитника «Спартака» Владимира Быстрова:

То, что произошло с «изделием №23», увы, сказать я не могу. Там очень темная история, меня подставили. С партнерами общаюсь нормально, кроме пары футболистов–«шестерок».

О бывшем тренере Валерие Карпине:

Когда я вернулся из Томска, сказал, что буду уходить, он сам сказал: «Нет-нет, топор войны зарыт». Каждый раз был разный Валерий Георгиевич, вот что страшно. Когда я опять уходил в «Томь», у него было очень много условий.

Карпин говорил мне: «Продлевай контракт, или я тебя загною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него тогда наслушался.

Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

О специфике чемпионата России по футболу:

Месси и Криштиану не забили бы в России и 20 голов. Приехали бы в Пермь в -30 градусов. А там еще и Белоруков (один из самых грубых защитников РФПЛ, ныне выступает за махачкалинский «Анжи», – прим. ред.) присутствует...

О диванных экспертах

Многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. У нас, куда не глянь,– все во всем профессионалы. Все все умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются.

О первой победе на Чемпионате мира 2018

Ради таких моментов, как сегодня, ты играешь и живешь. Всю жизнь к этому шел. Сегодня мы порадовали страну, заполненный стадион. Я начинал уже закипать: дайте шанс, ну, дайте шанс! И когда забил гол, эмоции переполнили. Я показал тренеру, что должен быть здесь. Приятно, что тренер хорошо отреагировал на мои эмоции. Показал: «Да, теперь я понял».

Алексей Филиппов / РИА «Новости»

О « Спартаке », который стал чемпионом в сезоне 2016/2017



Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов, из-за которых не хотелось бы, чтобы «Спартак» стал чемпионом, потому что они ведут себя не совсем по-мужски.

О начале Чемпионата мира по футболу

Иногда вечером лежу в комнате, включаю телевизор, и там постоянно показывают, показывают. Как будто вы наши враги! Мы еще на берегу, а уже столько всего не нравится! «Ой как круто у Аргентины, круто у Португалии». Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь?

О судейских скандалах

У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства. После игры сразу начинается истерика. Нам забивают из офсайда в Краснодаре – все говорят, какой замечательный гол. Мы бы такой («Зенит», – прим. ред.) забили – все бы говорили, что все куплено. Это раздражает и напрягает.