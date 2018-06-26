Сборные Дании и Франции сыграли вничью в Москве

Сборные Дании и Франции не забили ни одного гола в матче Чемпионата мира по футболу, который прошел на стадионе «Лужники» в Москве.

Впервые на турнире, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, команды ни разу не смогли поразить ворота.

Обе сборные вышли в плей-офф ЧМ-2018. Французы набрали семь очков по итогам трех матчей, а датские футболисты – пять очков.

В Петербурге 26 июня пройдет матч между Нигерией и Аргентиной. Из-за этого в городе продлят работу автобусов, а Троицкий мост разведут позже обычного.

После матча между Аргентиной и Нигерией на «Зенит-арене» пройдет 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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