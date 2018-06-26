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В Петербурге работу автобусов продлят в день матча Нигерия - Аргентина

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© Фото: Пресс-служба «Пассажиравтотранса»

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Десять маршрутов будут развозить болельщиков до трех часов ночи.

Петербургские автобусы изменят режим работы 26 июня, в день матча Чемпионата мира по футболу между Нигерией и Аргентиной, сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса». Маршруты №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 будут работать до 03:00 ночи.

Шаттлы маршрута S1, связывающего аэропорт Пулково со станцией метро «Площадь Восстания», будут снова курсировать в круглосуточном режиме c 05:00 26 июня до 05:00 27 июня. В 18:00 болельщиков на «Зенит-арену» начнут отвозить шаттлы со станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Площадь Восстания» и «Чкаловская».

Ранее стало известно, что маршруты трамваев №19, №48 и №48А, которые проходят неподалеку от стадиона, будут работать до 02:00 27 июня. Помимо этого, движение на маршрутах будет усилено за три часа до начала игры, назначенной на 21:00.

В день игры будет организовано ночное движение троллейбуса №37, который следует от улицы Пионерстроя до станции метро «Проспект Ветеранов». Воспользоваться им можно будет с 00:00 до 04:00 27 июня.

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В ночь на 27 июня из-за проведения матча изменится график разводки Троицкого моста. Его будут разводить только на период с 03:00 до 04:50.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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