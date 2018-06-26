Троицкий мост из-за матча Нигерия – Аргентина в ночь на 27 июня разведут позже обычного

В Петербурге изменят расписание разводки Троицкого моста в ночь с 26 на 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Переправа будет разведена с 03:00 до 04:50. Изменения связаны с матчем Чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Нигерии, который пройдет на «Зенит-арене» в 21:00.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.

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Чемпионат мира проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. После матча между Аргентиной и Нигерией на «Зенит-арене» пройдет 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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