«Зенит» готов потратить 20 млн евро за игрока «Барселоны»

ФК «Зенит» планирует заполучить в свой состав игрока «Барселоны» - нападающего Мунира Эль-Хаддади. Его переход оценен в 20 млн евро, передает Catalunya Radio.

По информации источника этого СМИ, сделку закроют в ближайшие дни.

Для ускорения процесса новому тренеру сине-бело-голубых Роберто Манчини необходимо обосновать покупку Мунира. В прошлом сезоне Мунир был в аренде у "Валенсии" и забил семь голов в 36 матчах.

Мунир Эль-Хаддади Мохаммед родился в 1995 году. Это испанский футболист марокканского происхождения, нападающий сборной Испании.

Ранее, 20 июня, стало известно, что защитник «Ромы» Костас Манолас принял предложение «Зенита». В ходе очной встречи между представителями сине-бело-голубых и Костасом Маноласом, стороны достигли договоренности о переходе игрока в петербургский клуб,.

Прежде стало известно, что в «Зенит» перешел полузащитник «Ахмата» Кузяев. Контракт заключен на три года. Футболист обошелся «Зениту» в четыре миллиона евро. Ранее Кузяев выступал за такие команды, как «Карелия», «Нефтехимик». В минувшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб из Грозного в чемпионате и Кубке России.