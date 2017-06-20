Манолас согласен перейти в «Зенит»

Защитник «Ромы» Костас Манолас принял предложение «Зенита». В ходе очной встречи между представителями сине-бело-голубых и Костасом Маноласом, стороны достигли договоренности о переходе игрока в петербургский клуб, сообщает forzaroma.info.

По имеющимся данным, 26-летнему греческому защитнику была предложена зарплата в размере 5 млн евро, которая в два раза превышает его оклад в настоящий момент. Ожидается, что Манолас перейдет в «Зенит» на три года.

Изначально Костас Манолас заявлял о желании остаться в «Роме» на следующий сезон.

Ранее стало известно, что в «Зенит» перешел полузащитник «Ахмата» Кузяев. Контракт заключен на три года. Футболист обошелся «Зениту» в четыре миллиона евро.

Ранее Кузяев выступал за такие команды, как «Карелия», «Нефтехимик». В минувшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб из Грозного в чемпионате и Кубке России.