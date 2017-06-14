В «Зенит» перешел полузащитник «Ахмата» Кузяев

Российский футболист клуба «Ахмат» (ранее – «Терек») Далер Кузяев перешел в петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Контракт заключен на три года. Футболист обошелся «Зениту» в четыре миллиона евро.

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Ранее Кузяев выступал за такие команды, как за «Карелия», «Нефтехимик». В минувшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб из Грозного в чемпионате и Кубке России.

Ранее, 1 июня, «Зенит» подписал на три года контракт с тренером Роберто Манчини. Соглашение между итальянским тренером и «Зенитом» подразумевает продление контракта еще на три года

До Манчини ФК «Зенит» тренировал румын Мирча Луческу, который возглавил команду летом 2016 года после 12 лет работы в донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял лишь третье место в РФПЛ. Тем не менее, под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России.

После досрочного прекращения контракта Луческу заявил, что его переход в петербургский футбольный клуб был ошибкой. Румынский специалист также выразил желание, чтобы «Зенит» компенсировал ему половину зарплаты от оставшегося контракта - 2 млн евро.