Российские спортсмены согласились участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Большинство российских спортсменов хотят участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, хотя бы под нейтральным флагом, сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», - приводит слова Великой «Интерфакс».

Представитель ОКР сообщила, что комиссия намерена попросить президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и исполкому МОК о пересмотре решения насчет допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2018 без российского флага и гимна.

«В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в ОИ по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть», - добавила Великая.

«Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», - отметила представитель ОКР.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, тем самым лишив российскую сборную права выступать на Олимпиаде от имени страны. В МОК сообщили, что пересмотреть это решение будет возможно только после окончания Игр в Пхенчьхане, поэтому выступление под нейтральным флагом - пока единственная возможность для россиян участвовать в соревнованиях.

Некоторые российские политики призывали бойкотировать Игры. Президент России Владимир Путин при этом выступил против бойкота и пообещал, что власти не будут препятствовать тем спортсменам, которые захотят выступить на Играх.