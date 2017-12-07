Петербург примет матчи группы B на Евро-2020

Петербург примет матчи группы B чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщается в официальном Twitter УЕФА. Кроме Петербурга, игры той же группы пройдут в Копенгагене.

Всего групповые этапы чемпионата Европы пройдут в десяти городах. Рим и Баку примут встречи группы А, в Амстердаме и Бухаресте пройдут матчи группы С. Игры группы D состоятся в Лондоне и Глазго, представители группы E сыграют в Бильбао и Дублине, а команды группы F встретятся в Мюнхене и Будапеште. Отмечается, что лондонский стадион "Уэмбли" примет дополнительно четыре матча, которые изначально должны были пройти в Брюсселе.

Петербург был утвержден в числе городов-организаторов матчей Евро-2020 в 2014 году и оказался единственным российским городом в списке. Российский футбольный союз подавал заявку на проведение в Петербурге матча-открытия турнира, но в итоге первая встреча Евро-2020 пройдет в Риме.