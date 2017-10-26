Матч открытия Евро-2020 может пройти на «Зенит-арене»

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение в Петербурге матча открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года (Евро-2020), сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Мы подали заявку (на проведение матча открытия Евро-2020) и предложили Петербург. Мы готовы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадиoн фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире», — приводит его слова «Р-Спорт».

В сентябре 2014 года УЕФА утвердил 13 городов-организаторов матчей Евро-2020. Единственный город-кандидат от России, который оказался в этом списке – Петербург.

Чемпионаты Европы по футболу проходят с 1960 года. Юбилейный, 60-й турнир пройдет в 2020 году на 13 стадионах, 264 турнирных объектах, в четырех часовых поясах, в городах, где люди говорят на 11 языках.