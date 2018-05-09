Ветераны на ретро-автомобилях проехали по Невскому проспекту (ФОТО)

Около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях проехали по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.

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Перед необычными машинами под аккомпанемент военного оркестра прошла пешая колонна под флагами фронтов, которые участвовали в освобождении Ленинграда.

По данным комитета по социальной политике, в Петербурге сейчас проживает 125,5 тыс. участников Великой Отечественной войны различный категорий.

Специально для парада был остановлен ремонт Невского, он возобновится в шесть утра 10 мая, закроют участок от Литейного проспекта (включая перекресток) до площади Восстания.

В среду, 9 мая, Петербург отмечает День Победы. Ровно в 17.00 на Дворцовой площади начнется праздничный концерт, в это же время зажгут факелы на Ростральных колоннах. В 22:00 у стен Петропавловской крепости прогремит праздничный артиллерийский салют.