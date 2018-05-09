  • 10 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 63.2124  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 75.0114  
Нефть($) 08.05.2018 76.05 +0.64
Нефть(p) 08.05.2018 4769.46 +3.46

Ветераны на ретро-автомобилях проехали по Невскому проспекту (ФОТО)

Автор:


© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
    следующая

    Темы дня

    По главной улице Петербурга проехали около тысячи ветеранов.

    Около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях проехали по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.

    Читайте также:

    Связь поколений: ветераны ВОВ и волонтеры о своем детстве, трудностях и как они меняют жизнь друг друга

    Перед необычными машинами под аккомпанемент военного оркестра прошла пешая колонна под флагами фронтов, которые участвовали в освобождении Ленинграда.

    По данным комитета по социальной политике, в Петербурге сейчас проживает 125,5 тыс. участников Великой Отечественной войны различный категорий.

    Специально для парада был остановлен ремонт Невского, он возобновится в шесть утра 10 мая, закроют участок от Литейного проспекта (включая перекресток) до площади Восстания.

    В среду, 9 мая, Петербург отмечает День Победы. Ровно в 17.00 на Дворцовой площади начнется праздничный концерт, в это же время зажгут факелы на Ростральных колоннах. В 22:00 у стен Петропавловской крепости прогремит праздничный артиллерийский салют.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы

      Торжественные парады, шествия, концерты, возложения венков – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал все мероприятия к празднику воедино.

      читать далее →

      Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

      Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

      читать далее →

      Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

      Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

      Мессенджер могут заблокировать на территории России уже 13 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как продолжить пользоваться любимым приложением даже после блокировки.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      08.05.18
      Доставка цветов по Санкт-Петербургу
      08.05.18
      Правильные коттеджи – только у «Good Village»
      04.05.18
      Магазин серверов
      18.04.18
      Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
      12.04.18
      Фотообои на заказ от отечественного производителя
      12.04.18
      Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
      10.04.18
      «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
      10.04.18
      Изготовление откатных ворот

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram