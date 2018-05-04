Со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы

Нет более трогательного и трагичного праздника, чем День Победы. Как бы ни переписывали историю в последние годы, этот день останется самым любимым и дорогим для наших соотечественников. 9 мая миллионы людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились с врагом, решившим стереть Советский Союз с лица земли.

Вспоминают тех, кто изо всех сил трудился на заводах, выпускающих технику и оружие для военных. Люди голодали, но держались, так как только от их действий зависела будущая победа над захватчиком.

С годами праздник обзаводился новыми традициями. В 1965 году на 20-летие со Дня Победы было вынесено знамя. Оно остается неизменным атрибутом праздника до наших дней.

Со временем определились и цвета праздника – черный и желтый, символизирующие дым и пламя. Ко Дню победу помимо традиционных цветов принято высаживать живые цветы на главных улицах городов.

В Петербурге, как и прежде, бережно относятся как к старым, так и новым символам памяти. К празднику садовники высадили более 500 тыс. виол. Данные цветы неприхотливы к петербургской погоде и хорошо переносят заморозки.

С 5 по 9 мая в городе у каждой станции метро будут раздавать Георгиевские ленты, которые совсем недавно (в 2005 году, – прим. ред.) стали символом объединения многонационального народа России. В это же время в Музее истории денег в Петропавловской крепости в 15:00 будут проводить экскурсионную программу «Деньги военного времени».

Участники экскурсии узнают, как изменилась роль денег в годы войны, где в военные годы выпускали банкноты и монеты, познакомятся с историей военных займов.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Мероприятия до 9 мая

5 мая

В 14:00 начнется уличная патриотическая акция «Танцующий Ленинград». Аллея, расположенная на 6-7 линии Васильевского острова, превратится в танцплощадку 1945 года. Реалистичности атмосфере придадут аутентичные костюмы, будет возможность закружиться в ритме вальса под мелодии 30-40-х годов.

В этот же время в городе начнется мотопарад. Байкеры проедут от Дворцовой площади до площади Победы и обратно. Сбор участников в 12:00 на Дворцовой площади.

В 17:00 в БКЗ «Октябрьский» состоится праздничный концерт «Майский вальс». Для всех ветеранов прозвучат песни военных лет в исполнении молодых звезд популярных телевизионных проектов «Голос» и «Главная сцена», состоится выступление легендарного ансамбля «Песняры» и певца Витаса.

В 19:00 в Исаакиевском соборе выступит концертный хор Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова.

В 20:00 в Большом зале филармонии имени Шостаковича прозвучит знаковая для Северной столицы «Ленинградская» симфония. В этот вечер будет играть Заслуженный коллектив России под управлением Юрия Темирканова.

В Сестрорецке пройдет детская бесплатная велогонка на спортивной трассе пляжа «Северный», расположенный по адресу Северный переулок, 3, сообщает «Мойка 78». В велогонке смогут поучаствовать дети от 4 до 7 лет. Для мальчиков и девочек запустят раздельные старты.

В течение дня на Привокзальной площади Нового Петергофа пройдет акция «Музыка победной весны». На глазах жителей и гостей города оживут танцы времен войны в исполнении школьников, студентов, других представителей молодежи и родителей воспитанников подростково-молодежных клубов.

6 мая

В 14:00 пройдет праздничный концерт «Песни военных лет» в ДК «Суздальский». Ожидается выступление солиста Мариинского театра, народного артиста России Василия Герелло и ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

В этот же день в Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства на улице Гафтио пройдет праздничный концерт «Пир басов». Бархатное звучание песен войны в исполнении низких тембров погрузят всех слушателей в атмосферу Победы.

Фото: L!FE

7 мая

В 11:00 у госпиталя для ветеранов войн возложат венки к памятному знаку «Воинам - победителям на все времена». Здесь же в 12:15 состоится праздничный концерт для ветеранов, проходящих лечение в госпиталях Петербурга.

В 13:00 от Садовой улицы до сквера у Балтийского вокзала пройдет торжественное шествие ветеранов и жителей Адмиралтейского района Петербурга и концерт, состоится коцент, посвященный 73-й годовщине Победы. В это же время в Мемориальном Яблоневом саду на Наличной улице состоится акция памяти «Помним, гордимся, чтим!».

Помимо шествия, в 13:00 пройдут сразу два концерта. Для жителей Красносельского района праздничный концерт проведут в актовом зале администрации на улице Партизана Германа. В Большом зале театра «БУФФ» на Заневском проспекте состоится вечер для ветеранов ВОВ.

В 17:00 в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт «Бессмертный полк», в 19:00 праздничное представление состоится в Ледовом дворце.

8 мая

В 9:30 состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев».

С 11:00 начнутся возложения на Серафимовском, Смоленском и Пискаревском мемориальном кладбище, на Невском мемориальном кладбище «Журавли». На площади Победы (11:15), на Богословском кладбище (12:15).

В 12:00 у братской могилы на Русском городском кладбище Кронштадта состоится оржественно-траурный митинг и церемония возложения венков и цветов.

В 14:00 в Невском районе пройдет торжественное памятное шествие «Невский парад». Участники пройдут от Ледового дворца по проспекту Большевиков до к СКЦ «Буревестник» на улице Подвойского.

В 15:00 хор и симфонический оркестр капеллы Петербурга представят программу «Песни военных поэтов». В 18:00 в Государственной академической капелле состоится городской концерт хоров ветеранов «Поклонимся великим тем годам», где исполнят песни, написанные во время и после войны.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Мероприятия в День Победы

В 09:00 начало празднику в Северной столице даст парад боевых кораблей. По Неве пройдет семь судов Балтийского флота.

В 10:00 на Дворцовой площади состоится главное мероприятие дня – парад Победы, в котором примут участие около 4,5 тыс. военных, более ста единиц боевой техники и 45 самолетов и вертолетов. Зрители увидят знаменитые танки Т-34. В параде впервые поучаствуют пусковые и транспортно-заряжающие машины зенитно-ракетного С-400.

В 12:00 у Казанского собора пройдет ежегодная народно-патриотическая акция «Народный хор Победы». Участники собираются, чтобы песнями почтить память погибших в войне солдат. Принять участие смогут все желающие.

В 14:30 стартует торжественный проезд 500 ветеранов на ретро-автомобилях по Невскому проспекту. Их путь начнется от площади Восстания. Финишируют участники на Дворцовой площади.

В 15:00 несколько сотен тысяч участников всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк» пройдут по Невскому проспекту. Они пронесут портреты погибших во время войны отцов, дедов и прадедов. Здесь же можно будет увидеть знаменитых артистов – Александра Розенбаума, Валерию и Тамару Гвердцителли.

В 17:00 на Дворцовой площади начнется праздничный концерт. Здесь же можно будет увидеть выставку военной техники. С центральной сцены у Арки Главного штаба прозвучат мелодии и песни военных лет в исполнении известных российских певцов.

В 22:00 у стен Петропавловской крепости прогремит праздничный артиллерийский салют. В этот день в Петербурге дважды зажгут Ростральные колонны. Они будут гореть с 09:00 до 12:00, с 17:00 до 23:00.

В течение дня ветераны ВОВ смогут бесплатно сходить в кино. Специальные кинопоказы организует сеть «КАРО». Можно посмотреть такие фильмы как «Сталинград», «Собибор», «Экипаж», «Тренер», «Аритмия», «Движение вверх», «Довлатов», «28 панфиловцев», «Легенда №17».

Фото: Игорь Руссак / РИА «Новости»