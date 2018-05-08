Связь поколений: ветераны ВОВ и волонтеры о своем детстве, трудностях и как они меняют жизнь друг друга

Близится 73 годовщина победы в Великой Отечественной войне. В этот день принято поздравлять ветеранов, участвовать в праздничных шествиях и возлагать цветы на мемориалы. На самом же деле за формальным соблюдением принятых обычаев стоит гораздо большее – чувство единства и общей сопричастности к великому подвигу. Об этом чувстве сегодня говорят не только ветераны, но и волонтеры, которые оказывают им помощь и поддержку.

С каждым днем живых свидетелей, ветеранов ВОВ становится все меньше, и тем ценнее становятся те из них, которые продолжают жить, радоваться жизни и общаться с людьми. Многие из прошедших настоящий ад на земле с огромной болью в сердце говорят о страшных событиях 1941-1945 годов, поэтому сегодня портал «Санкт-Петербург.ру» решил спросить ветеранов ВОВ о самых простых вещах – что они помнят о своем детстве, какие у них были кумиры, о чем они мечтали и какие советы хотят дать современной молодежи.

Мария Степановна Евдокимова, 93 года, Екатеринбург

Мне было пять лет, когда нас в одних рубашках – пять девочек и маму – увезли в Челябинскую область в товарном вагоне. Там мы и жили, там я закончила школу. Когда мне исполнилось 15 лет, нас направили работать в леспромхоз. Потом я была кондуктором на узкоколейке, помощником машиниста, диспетчером. В общем, я проработала всю войну от звонка до звонка. Вот и все мое детство.

Когда была маленькой, мне все люди казались героями. В своей жизни я встречала очень много добрых людей, и когда случались трудности – а их было немало – их помощь помогала мне идти дальше.

Мне кажется, очень важно стараться, честно трудиться. У меня много благодарностей и медалей за труд, за победы в соцсоревнованиях. Я всю жизнь работала и старалась. Вот это старание и люди – вот это мне помогло. Всякое было, но я всегда жила честно.

Главное – жить в мире со всеми. Каждый человек в своей жизни должен делать добро и стараться не делать плохого. Делать добро и стремиться вперед, трудиться и стараться, чтобы на земле был мир, чтобы дети и молодежь учились, использовали свои возможности. Чтобы не сворачивали на кривую дорожку, а прожили жизнь честно.

Фото: «Волонтеры Победы»

Тамара Михайловна Волкова, 90 лет, Москва

Я родилась 1 февраля 1928 года. Когда началась война, училась в средней школе. Немецкие войска подошли к Алексину – городу на Оке между Серпуховом и Тулой, и нас всех отправили рыть оборонительные траншеи. Тогда мне было 13 лет. И два года мы копали противотанковые рвы и траншеи. Потом, когда гитлеровцев отогнали от Москвы, отряд был расформирован, я вернулась в среднюю школу, закончила ее, поступила в пединститут и всю жизнь – почти 40 лет – проработала в школе. Сначала учителем, потом завучем, потом директором, потом заведующей Районным отделением образования.

Вся жизнь была связана со школой. Меня воспитала именно работа – должность директора школы в Москве, должность заведующего отдела народного образования всегда связана со сложными ситуациями. Какое бы ЧП ни случилось, всегда отвечает директор или заведующая. Но я оптимист, не из числа слабых, и это мне помогало преодолевать трудности.

Еще я всегда подражала отцу. Он был очень принципиальный, очень честный, ответственный, был настоящим коммунистом старой закалки. Я и по характеру на него похожа, его дочь. Наверное, среди кумиров были какие-то литературные герои, я много читала и читаю сейчас, но так вот навскидку вспомню разве что Павку Корчагина, а так больше особо никого не назову.

Считаю, что главное в жизни – честно трудиться. Я всю жизнь отдала работе, у меня много наград, я ветеран труда, ветеран ВОВ, я была награждена значком «Отличник просвещения». Поэтому для меня главное – добросовестно работать. Еще я бы посоветовала больше думать, не поддаваться сиюминутным желаниям, любить свою Родину, дорожить своей семьей, потому что в старости понимаешь, что в жизни самое главное – это семья.

Ицхок Самуилович Шкроб, 96 лет, Петербург

В детстве у меня были кумиры, как же без них! Раньше молодежь была совсем другой – патриотизм был очень высоким, каждый хотел быть военным, но не каждому удавалось, требования были очень серьезные.

Что касается конкретных людей, которые служили для меня примером – то это в первую очередь герои гражданской войны, особенно Чапаев. Всех сейчас уже и не вспомню, но именно на них мне и многим другим моим ровесникам хотелось равняться. Я мечтал стать военным. Потом, когда подрос, пошел в военное училище, но меня не взяли из-за проблем со зрением. Началась война, и меня призвали. Сначала отправили в сержантскую школу, где я и обучался, а потом я пошел на фронт.

В мои времена молодежь была очень патриотичной, и когда началась война, то в душе появилось чувство, что теперь мы можем быть полезны своей стране, теперь мы за нее повоюем. Патриотизм и любовь к родине придавали сил и помогали подниматься снова и снова. И, конечно, вера в нашу победу – несмотря на то, что в первые годы войны мы терпели поражение, мы все равно всегда верили, что победим!

Нужно любить Россию и беречь ее. Любовь должна выражаться в добросовестном труде и в ответственности за него. Важно помнить, что все хорошее, что ты сделаешь, достанется людям, и поэтому нужно отдавать себя России, отдавать себя людям. Нужно успеть сделать что-то полезное для своей страны и посадить дерево.

Тамара Волкова и Ицхок Шкроб. Фото: «Память поколений»

Трудно поверить, что молодые ребята и девчонки прошли через все тяготы и лишения войны и остались в душе такими светлыми, чистыми и добрыми людьми. Этим и многим другим ветеранам на протяжении уже трех лет помогает Благотворительный фонд «Память поколений». Он регулярно сотрудничает с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» на различных мероприятиях. Члены движения на добровольной основе оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны: устраивают встречи, помогают с уборкой, проводят веселые праздники и акции в домах для инвалидов и госпиталях.

Портал «Санкт-Петербург.ру» побеседовал с волонтерами, которые кроме постоянного участия в жизни ветеранов организуют и другие городские и всероссийские добровольческие акции. Ребята с удовольствием поделились своими эмоциями от работы с ветеранами ВОВ, а также рассказали, что обычно делают в этот священный праздник – 9 мая, и что советуют сделать всем.

Ирина Харламова, 19 лет, волонтер, Петербург

В добровольческом движении «Волонтеры Победы» состою примерно два года. Очень рада, что могу хотя бы малым помочь нашим дорогим ветеранам. У нас есть возможность выразить самые искренние слова благодарности за подвиг наших предков. Мне кажется, ветераны являются примером для всех людей! Это люди, которые ценой собственной жизни бесстрашно сражались за нашу прекрасную Родину! За то, чтобы мы жили, говорили на родном языке, гордились своей историей, восхищались и сохраняли неповторимое культурное наследие нашей страны.

День Победы – это один из моих самых любимых праздников, он объединяет всех: и молодежь, и пожилых людей. Важно знать и помнить, благодаря каким людям мы сейчас живем. В этот день мы всей семьей возлагаем цветы к памятным мемориалам, читаем стихи и, конечно же, говорим «спасибо». Нельзя, чтобы мы забыли о той страшной войне, нужно всеми силами стремиться к миру и добру.

Людмила Антипина, 22 года, волонтер, Петербург

Я состою в движении «Волонтеры Победы» больше года, и за это время я заметила, что стала намного более активной, открытой и общительной. Мой жизненный опыт и сферы общения приумножились в несколько раз. По мере возможности я стараюсь навещать ветеранов. Помощь моя скромная, но зато от сердца. Она заключается в уборке квартир, передаче благодарственных и поздравительных писем, а иногда мы навещаем их просто так, без повода.

Безусловно, ветераны являются примером для подражания. В моей семье так или иначе все были задеты войной. Рассказы моих родственников о тех страшных временах навсегда запомнятся мне, и я всегда буду с трепетом и уважением относится к тому, что они смогли пережить и с чем вступили в бой.

Одной из самых близких стала для меня Надежда Ивановна Крикалева. Это замечательная женщина, которая с первых минут знакомства покоряет своим светом и добром. Мне она особо близка по духу, так как работала учителем в школе, а я, как раз, получаю педагогическое образование и тоже хочу быть учителем.

Самое тяжелое для меня – это осознание того, что ничто не вечно. И иногда закрадывается ужасный вопрос: вот сегодня на мероприятии я вижу этого ветерана, но увижу ли я его на следующем?

У меня два любимых праздника: Новый год и День победы. Люблю я их за то, что они позволяют почувствовать такое небывалое единство людей, такую сплоченную радость, что на душе становится необыкновенно приятно и легко!

Испытываю безграничную благодарность к ветеранам, в том числе и из своей семьи; гордость за подвиг. В этот день мы с семьей по традиции навещали мою прабабушку, но, как мы знаем, люди иногда уходят, и она тоже уже ушла в лучший мир, поэтому несколько лет подряд мы просто проводили этот день с родителями вместе: смотрели по телевизору парад, а после шли гулять.

Сейчас мы наладили связь с другой нашей бабушкой, которая была полевой медсестрой в годы войны и прошла путь от Белгородской области до самых Альп. Мы навещаем ее регулярно каждую неделю, не обходим стороной и День победы. Как мне кажется, это семейный праздник, так что я рекомендую провести этот выходной в кругу родных.

Фото: «Волонтеры Победы»

Илья Ветер, 23 года, волонтер, Петербург

Я начал посещать ветеранов, когда еще учился в школе на Украине. За мной было закреплено два ветерана, и в мои обязанности входило поздравлять их с праздниками, общаться, помогать по дому. В Петербурге я учусь в магистратуре и тоже посещаю ветеранов с ребятами-волонтерами, мы помогаем им, проводим уборку в домах.

С ветеранами сближаешься в общении буквально в первые же минуты, они всегда расскажут что-то интересное, зачастую много шутят, но не любят вспоминать военные годы. Мне нравится то, что я делаю. В физическом плане мне все дается легко, но морально, конечно, очень тяжело. Даже сейчас, когда я упомянул Великую Отечественную войну, меня наполняет не только трогательное чувство гордости за Россию и другие страны, которые воевали на нашей стороне, но и боль от того, сколько горя и смертей принесли те годы.

Ветераны, конечно, являются героями, но не только те, что выжили, но и те, что сгинули в бою. Каждый погибший солдат является отважным героем и человеком, любящим свою Родину. Безусловно, ветераны являются примером для подражания, а именно – их храбрость, любовь к Родине, выдержка, чувство отваги и чести, а также стремление защитить свою семью, свой город и свою страну.

Это хорошо, если в семье был или есть человек, который участвовал в войне и стал примером для своих детей, внуков и правнуков. Мой прадед, Кучеров Петр Иванович, прошел всю Великую Отечественную войну. Служил на втором Белорусском фронте в звании старшего лейтенанта, награжден многими медалями и орденами, среди них есть Орден Красной Звезды, медаль за отвагу. Он принимал участие в освобождении Москвы, был ранен в бою и получил инвалидность. Я очень им горжусь.

Считаю, что примером для подражания для нас должны становиться и те люди, которые до сих пор чтят память героев ушедшей войны, помогают ветеранам, празднуют День Победы каждый год и принимают этот праздник близко к сердцу. Те, у кого дрожь по коже и слезы на глазах, когда говорят о войне и о подвигах героев ВОВ. Ведь это и правда «праздник со слезами на глазах»!

Я очень трепетно отношусь к празднованию Дня Победы. Это очень важный для меня день. С детства я каждый год посещал парад с родителями. Будучи просто зрителем, я поздравлял ветеранов и все свое окружение с Днем Победы, дарил цветы ветеранам, радовался тому, что мы живем в мирное время. Иногда пытался представить, как бы я себя повел, если бы оказался в то время на войне, в каких бы войсках служил и что смог или не смог бы сделать для Победы.

Сегодня я советую взять портрет героя ВОВ своей семьи или же вместе со своими героическими дедушками и бабушками прийти на этот трогательный праздник. В любом случае, нельзя пропускать этот день, нужно встать, выйти из дома и всем вместе порадоваться Победе!

Фото: «Волонтеры Победы»

Совершать отважные, смелые, достойные медалей поступки – это дело не только военных, но и самых простых людей. Кому-то хватило смелости записаться в добровольцы и освободить свою родину от фашизма, а кто-то сейчас не боится стать волонтером и ходить дважды в неделю к ветерану ВОВ Надежде Ивановне и приносить ей пакет с продуктами, мыть полы и просто болтать о жизни за чашечкой чая.