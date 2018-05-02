Жительнице Петербурга Варваре Михайловой грозит тюрьма за портрет Путина на шествии 1 мая

Жительнице Петербурга Варваре Михайловой грозит тюрьма за портрет президента Владимира Путина на шествии 1 мая. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Полиция задержала девушку, когда она несла изображение президента в колонне партии мертвых. Михайлова уже участвовала в запрещенных акциях, поэтому протокол на нее составили по части 8 статьи 20.2 КоАП – за рецидив.

По этой статье Михайловой грозит штраф от 150 до 300 тыс. рублей, обязательные работы на 40-200 часов или арест до 30 суток.

По данным МВД, в первомайском шествии участвовали 60 тыс. человек. Демонстрация совпала с на Маршем в защиту Петербурга и с митингом в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. На Марше были задержаны больше десяти человек. Большую часть активистов отправили в отделения полиции из-за флагов Украины и западных стран.

На митинге в поддержку Telegram, который прошел на Марсовом поле, полицейские отнесли в автозак одного активиста. Правоохранители призвали людей расходиться во время завершения акции, но один молодой человек отказался уходить, ссылаясь на 31-ю статью Конституции о свободе собраний. Полицейские потребовали предъявить документы, но, получив отказ, задержали его.

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