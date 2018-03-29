СК: Три человека из списка пропавших в «Зимней вишне» найдены живыми

Три человека из списка пропавших в сгоревшем 25 марта ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово найдены живыми. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

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Всего было подано 67 заявлений о пропавших без вести. Сегодня, 29 марта, трое из них были найдены. «Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ», – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Днем ранее МЧС сообщило, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара, общее число жертв – 64 человека. На данный момент удалось опознать 27 человек, тела 22 погибших уже выданы родственникам. Жители Кемерово обвиняли власти в сокрытии информации о пожаре и погибших.

По факту трагедии СК РФ возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд арестовал техдиректора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева, управляющую ТРЦ Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя «Системного интегратора» Игоря Полозиненко, электрика компании «Системный интегратор» Александра Никитина.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место трагедии, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.