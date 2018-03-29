  • 30 Март 2018
USD 30.03.2018 57.7626 0.2028
USD ММВБ 12:17 57.4264  
EUR 30.03.2018 71.0942 -0.2397
EUR ММВБ 12:17 70.7876  
Нефть($) 30.03.2018 69.37 +0.06
Нефть(p) 30.03.2018 4006.99 +17.52

СК: Три человека из списка пропавших в «Зимней вишне» найдены живыми

Автор:


© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

Темы дня

Ранее МЧС сообщило, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести.

Три человека из списка пропавших в сгоревшем 25 марта ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово найдены живыми. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Читайте также:

Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

Всего было подано 67 заявлений о пропавших без вести. Сегодня, 29 марта, трое из них были найдены. «Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ», – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Днем ранее МЧС сообщило, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара, общее число жертв – 64 человека. На данный момент удалось опознать 27 человек, тела 22 погибших уже выданы родственникам. Жители Кемерово обвиняли власти в сокрытии информации о пожаре и погибших.

По факту трагедии СК РФ возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд арестовал техдиректора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева, управляющую ТРЦ Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя «Системного интегратора» Игоря Полозиненко, электрика компании «Системный интегратор» Александра Никитина.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место трагедии, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    «Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге

    Настойки на фейхоа, беконе, тамардинах – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, где можно не только выпить, но и вылечиться.

    читать далее →

    Объятия в чашке: лучшие чайные лавки в Петербурге

    Портал «Санкт-Петербург» подготовил для вас лучшие магазины и клубы, где можно купить чай и насладиться дегустацией.

    читать далее →

    Истина в вине: топ-5 мест с хорошей винной картой

    По случаю пятницы — вино, вино, вино и вкусные закуски. «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, в которых приобщают горожан к благородному напитку.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

    Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: рефинансирование кредита

    Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
    23.03.18
    Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира
    23.03.18
    Чемпионат мира по футболу 2018 – дневник турнира
    22.03.18
    Посещаем надежный автосалон для приобретения машины
    20.03.18
    Ищем поставщика оборудования для производства строительных материалов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram