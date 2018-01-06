МЧС обследовало 125 храмов Петербурга

Сотрудники МЧС обследовали 125 храмов Петербурга. Проверки провели для обеспечения безопасности при праздновании Рождества.

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"В праздничную ночь тысячи верующих отправятся в храмы, дабы вместе – всем миром – встретить этот радостный день. Что-бы ничто не омрачило хорошего настроения была проделана большая работа", – рассказали в пресс-службе.

Инспекторы проверили состояние путей эвакуации, работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, применение открытого огня и безопасное применение подсвечников и свечей.

Спасатели также провели инструктаж для сотрудников храмов, осмотрели состояние электрооборудования и противопожарного водоснабжения. В ночь с 6 на 7 января в каждом храме будут дежурить сотрудники МЧС.

Главная рождественская служба в Петербурге пройдет в Казанском соборе, она начнется в 23:00 под предводительством митрополита Варсонофия. Метрополитен Петербурга сегодня будет работать круглосуточно.