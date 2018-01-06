В ночь с 6 на 7 января метро Петербурга будет работать без перерыва. В это время для входа и выхода пассажиров будут открыты почти все вестибюли станций. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

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Сегодня ночью будут закрыты лишь вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

В метрополитене предупредили, что с 02:00 до 04:30 7 января будет нельзя воспользоваться проездными билетами на основе БСК и интернет-платежами. Проходить на станции можно будет по жетонам и проездным билетам.