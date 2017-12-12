Власти Нью-Йорка признали терактом взрыв в Манхэттене

Власти Нью-Йорка признали терактом взрыв, который произошел 11 декабря в Манхэттене. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.

Подрыв самодельного устройства осуществил 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Юлла, симпатизирующий террористической организации "Исламское государство", которая запрещена в России. Последние семь лет он проживал в Бруклине.

Взрыв произошел вблизи автовокзала Порт-Аторити на перекрестке 42-й улицы и Восьмой авеню. По всей видимости, злоумышленник, прикрепивший бомбу к своему телу, намеревался взорвать ее в метро, но она сработала преждевременно, заявили в полиции.

При взрыве Юлла был ранен, после чего его задержали полицейские. Еще три человека получили незначительные ранения. Из-за взрыва, произошедшего в утренний час пик, на некоторое время были эвакуированы несколько станций нью-йоркского метро.