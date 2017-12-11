При взрыве в Нью-Йорке пострадал только предполагаемый "смертник"

После взрыва на автовокзале Порт-Аторити на Манхеттене задержан подозреваемый, сообщает в Twitter полиция Нью-Йорка.

По словам полицейских, задержанный - единственный, кто пострадал при взрыве. Associated Press сообщает о еще одном пострадавшем, травмы которого не угрожают жизни. Источники AP рассказали, что взрыв прогремел около 7:30 утра по местному времени.

По сообщению CBS News, подозреваемый - выходец из Бангладеша. По данным собеседников канала, самодельное взрывное устройство взорвалось у него преждевременно.

О произошедшем уже уведомлены президент США Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

О взрыве в Нью-Йорке сообщалось 11 декабря. Пока полиция подчеркивает, что все данные - предварительные.