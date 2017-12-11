На автовокзале в Нью-Йорке прогремел взрыв

На автовокзале Порт-Аторити в Нью-Йорке прогремел взрыв, сообщает BBC News со ссылкой на полицию города. В официальном Twitter правоохранителей подчеркнули, что все данные о произошедшем пока предварительные.

Американские СМИ сообщают, что речь идет предположительно о бомбе. По данным газеты New York Post, несколько человек получили ранения. Телеканал CBS News сообщил, что один человек задержан.