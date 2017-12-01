На скользких улицах Петербурга за сутки травмировались более 40 человек. Сейчас Смольный проверяет каждый адрес, чтобы устранить гололедицу. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по благоустройству.

Ранее ГИБДД отчиталось о возросших ДТП в первый снежный день, 30 ноября, он обошелся Петербургу в 413 дорожных аварий. За сутки в ДТП получили ранения 23 человека, в том числе четыре ребенка.

В Петербурге выпало до 10 см снега. С сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам зимней уборки, звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83.