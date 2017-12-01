В Петербурге заработала «горячая линия» по вопросам зимней уборки. Петербург 30 ноября пережил первый большой снегопад в этом сезоне, выпало до 10 см снега. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83. Кроме того, заявки также принимаются по круглосуточному телефону дежурной службы комитета 314-60-13. Горячие линии в дорожных предприятиях также работают 24 часа в сутки:

- ГУДП «Центр» ведет уборку в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах. Телефон горячей линии: 8-921-092-35-17.

- ГУДП «Путь» убирает Кировский, Красносельский районы. Телефон горячей линии: 252-14-16.

- ГУДСП «Курортное» работает в Курортном и Кронштадтском районах. Телефон горячей линии: 432-60-94.

- ГУДСП «Петродворцовое» убирает Петродворцовый район. Телефон горячей линии: 607-46-54.

- АО «Гражданское» обслуживает Калининский район. Телефон горячей линии:702-14-97 (доб. 4036).

- ОАО «Коломяжское» убирает Выборгский, Приморский районы. Телефон горячей линии 430-23-11.

- ОАО «Автодор Санкт-Петербург» убирает Колпинский и Пушкинский районы. Телефон горячей линии: 8-911-233-02-95.

- АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» убирает Красногвардейский, Невский (правый берег) районы. Телефон горячей линии: 226-79-01.