Первый снежный день обошелся Петербургу в 413 дорожных аварий. За сутки 30 ноября в ДТП получили ранения 23 человека, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

При этом в Ленобласти ситуация была еще хуже - количество аварий возросло более чем в два раза по сравнению с 29 ноября. "Зарегистрировано 115 ДТП, в результате которых получили ранения 22 человека, в том числе один ребенок", - уточнили в ведомстве.

Северная столица 30 ноября пережила первый большой снегопад в этом сезоне, выпало до 10 см снега. С сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам зимней уборки, звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83.