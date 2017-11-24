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Картина дня: войска в Сирии и террористка в Петербурге

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© Фото: Sputnik

Темы дня

Когда Россия начнет выводить войска из Сирии, а также кого задержали в Северной столице по подозрению в организации террористической организации.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стала Сирия. Глава Генштаба Валерий Герасимов сегодня заявил, что Россия начнет выводить войска из Сирии до конца 2017 года.

«Видимо, да, по завершении выполнения военных задач, их осталось совсем немного, конечно, будет принято решение главнокомандующим и группировка будет сокращена», - цитирует ТАСС Герасимова.

По словам главы Генштаба, в Сирии останутся центр примирения, две военные базы и «ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось».

Ранее, 21 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что военная операция в Сирии завершается. «Что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», - отметил Путин.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стала террористка в Петербурге. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Regnum » (12:15), «78.ru» (12:20) и «АиФ в Петербурге» (12:50).

Сотрудники ФСБ задержали женщину, которая может являться главой региональной женской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ).

Задержанная является гражданкой России. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статье 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Деятельность ячейки этой организации в Петербурге и Ленобласти началась летом 2011 года. По делу, которое было возбуждено в ноябре 2013 года, уже задержаны более двух десятков человек, часть из которых уже получили реальные сроки лишения свободы.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».

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