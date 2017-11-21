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Путин: Военная операция в Сирии завершается

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© Фото: kremlin.ru

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Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию за успешную военную за операцию.

Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция в Сирии завершается. Об этом он сказал на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. Расшифровка встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

"Что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", - отметил Путин.

При этом, по его словам, в мире "еще хватает проблем с терроризмом". "Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", - подчеркнул президент России.

Встреча проходила в Сочи 20 ноября и длилась четыре часа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Башар Аса, в свою очередь, поблагодарил российских военачальников за операцию в Сирии.

"И сейчас, сегодня от имени всего сирийского народа я выражаю вам свою признательность за то, что вы сделали. Мы этого не забудем. Хочу также поблагодарить лично президента России Владимира Путина, министра обороны господина Шойгу, начальника Генерального штаба ВС РФ господина Герасимова за то, что они принимали непосредственное участие в этой операции", - сказал Асад.

"Очень рад встрече с вами спустя два года и несколько недель после того, как Россия начала операцию, которая идет весьма успешно", - сказал сирийский президент. Он отметил, что успехи, достигнутые в ходе этой операции, очевидны. По его словам, их удалось добиться благодаря содействию Воздушно-космических сил РФ и сирийской армии.

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