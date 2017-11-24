В Петербурге задержана женщина, возглавлявшая ячейку террористов (ВИДЕО)

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали женщину, которая может являться главой региональной женской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ).

Задержанная является гражданкой РФ. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 205.5, ч. 1, «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». В скором будущем ей выберут меру пресечения.

Деятельность ячейки этой организации в Петербурге и Ленобласти началась летом 2011 года. По делу, которое было возбуждено в ноябре 2013 года, уже задержаны более двух десятков человек, часть из которых уже получили реальные сроки лишения свободы.