УФАС повторно обвинило парламент Петербурга в незаконном контракте на аренду автомобилей. Законодательное собрание хочет арендовать машины для депутатов у ГБАУ «Смольнинское» за 439 млн рублей.

Ранее, в феврале 2017 года, антимонопольное ведомство уже предписало расторгнуть договор с ГБАУ «Смольнинское», так как контракт на 439 млн рублей с предприятием был заключен без торгов.

Сейчас УФАС нашло еще одно нарушение - при заключении контракта на перевозку депутатов ЗакС нарушило федеральный закон «О защите конкуренции». УФАС обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о признании договора недействительным. Следующее заседание должно состояться 11 декабря.

Статья 7-1 городского Закона о ГУПах, которая позволяла заключать контракт без аукциона, отменена Верховным судом РФ, однако парламент Северной столицы продолжает пользоваться этой «дырой в законодательстве».