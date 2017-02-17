ЗакС нарушил закон при заключении контракта на авто депутатов в 419 млн рублей

Петербургское УФАС признало незаконным действия Законодательного собрания при заключении контракта на транспортное обслуживание парламента с ГУП «Смольнинское» на 419 млн рублей, передает MR7.ru

«В действиях заказчика установлено нарушение ст. 103, ст. 24 закона "О контрактной системе". Предписание не выдавать в связи с тем, что контракт заключен. Передать материалы дела должностному лицу УФАС для рассмотрения о привлечении виновных лиц к административной ответственности», - сообщил председатель комиссии УФАС по Петербургу Андрей Журавлев.

Теперь должностному лицу, допустившему нарушение закона, грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

По словам Журавлева, если контракт не будет расторгнут до 31 марта 2017 года, то руководство УФАС обратится в суд. Если суд признает контракт незаконным, то будет решаться вопрос о возмещении средств в бюджет Петербурга.

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Договор с автотранспортным учреждением «Смольнинское» ЗакС заключил 29 декабря прошлого года без проведения торгов. Согласно нему, услуга по перевозке депутатов предоставляется на три года. В 2017 парламентариев будут возить за 136 млн рублей, в 2018 – за 146 млн рублей и в 2019 – за 156 млн рублей.